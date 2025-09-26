El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 8:00 de la mañana y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 9°C a las 5:00 de la mañana, antes de comenzar a subir nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su ascenso, alcanzando los 10°C a las 10:00 y llegando a un máximo de 25°C hacia las 4:00 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera que en las horas de la tarde, especialmente entre las 2:00 y las 4:00, el viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Pontecesures pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C a las 8:00 de la tarde y bajando a 9°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:25. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día de clima primaveral, perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.