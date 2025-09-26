El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 11 grados a las 03:00 y subirá hasta los 14 grados hacia las 10:00.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 61% y aumentando hasta un 84% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 67% a las 10:00 y bajando aún más a lo largo de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 26 grados a las 16:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A las 20:00, se anticipa que la temperatura se sitúe en torno a los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de Ponteareas.

En resumen, el tiempo de hoy en Ponteareas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Aprovecha el día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.