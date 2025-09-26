El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, aunque en la tarde se prevé un ligero aumento en la intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas más expuestas.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en la tarde, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:24. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 13 grados, creando un ambiente fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Con un tiempo propicio y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, pasear por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

