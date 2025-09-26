El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevé que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera que a partir de las 8 de la mañana aparezcan algunas nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor estimado de 22 grados , lo que brindará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa también experimentará un descenso, llegando a un 35% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar más nubosidad, con la aparición de nubes poco numerosas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 46% hacia las 6 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En la noche, el cielo se mantendrá nuboso, con temperaturas que caerán a 15 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará considerablemente, alcanzando un 93% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a la formación de bruma en las primeras horas del día siguiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. En resumen, Poio experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.