El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera brisa proveniente del norte que alcanzará velocidades de hasta 3 km/h.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia las 10:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 58%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable. Durante este periodo, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

A partir del mediodía, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 23 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, se anticipa que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más nublado hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 30% a media tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 26 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría generar un ambiente más dinámico en la zona.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 20:24 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 67%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y un ambiente fresco por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.