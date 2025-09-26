El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y explorar los hermosos paisajes de Oia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Oia, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en la playa.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 20:25, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables. En general, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas naturales de Oia, con un tiempo que favorece la actividad al aire libre y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.