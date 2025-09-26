El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del este y del noreste, ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en O Rosal. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 15 grados al final del día. La puesta de sol está programada para las 20:25, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del este y del noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un ambiente soleado y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.