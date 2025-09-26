El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevé un cielo completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 8 y las 11 de la mañana. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 25 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa, sin embargo, irá en aumento, alcanzando un 70% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. En la tarde, se prevén ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que el tiempo cambie drásticamente. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

Al caer la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 66% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.