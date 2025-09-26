El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta un 56% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. Durante la tarde, se prevén rachas más intensas, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa, ideal para quienes disfrutan de paseos por la playa o actividades náuticas. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas en la tarde, sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente favorable para los turistas y residentes que planean disfrutar de la gastronomía local o participar en eventos culturales en la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:25. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará, alcanzando hasta un 91% hacia la medianoche.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que añadirá un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.