El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 16 grados , con una ligera disminución a 15 grados hacia las 2 de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% a las 2 de la mañana.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 3 de la tarde, cuando se espera que aparezcan algunas nubes altas, aunque sin riesgo de precipitación. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un agradable 20 grados , lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable. La humedad relativa también mostrará un ligero aumento, alcanzando un 59% en las horas más cálidas.

El viento, que soplará predominantemente del este, se mantendrá en velocidades moderadas. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento se tornará más fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:25.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 15 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará considerablemente, alcanzando un 84% a las 9 de la noche, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones contribuirá a que sea un día placentero para los residentes y visitantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.