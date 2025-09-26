El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 68% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h hacia el mediodía. A partir de la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo su intensidad.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados alrededor de las 3 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la noche, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:24, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 15 grados, lo que hará que la velada sea agradable.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.