El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados alrededor de las 3 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 20:24. A partir de ese momento, se espera que el cielo se cubra ligeramente con nubes altas, pero sin afectar la visibilidad ni la temperatura de manera significativa. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.