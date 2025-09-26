El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 25 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades recreativas o deportivas.

En la noche, el tiempo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 68% hacia la medianoche, pero sin afectar la comodidad general. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para salir y disfrutar de la naturaleza. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén cambios drásticos en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.