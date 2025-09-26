El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 14:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente poco nubosas. La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 40% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 22 km/h en la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, senderismo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:25 horas. La visibilidad será excelente, lo que hará que la experiencia de la puesta de sol sea aún más memorable.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.