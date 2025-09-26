El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas, ya que las temperaturas serán más frescas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas pico. La brisa será suave, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que aportará una agradable frescura al ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Meis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos, excursiones o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:25. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 91% hacia la medianoche, pero sin afectar la comodidad general del ambiente.

En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.