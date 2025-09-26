El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meaño, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y subiendo hasta un 60% en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. Sin embargo, se prevé que en la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, el viento aumente su intensidad, alcanzando rachas de hasta 25 km/h desde el suroeste. Esto podría generar un ambiente más dinámico, ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde-noche, situándose en torno a los 15 grados al caer el sol, que se espera para las 20:25. La humedad aumentará en las horas nocturnas, alcanzando hasta un 90% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Meaño, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas descenderán y la humedad aumentará. Sin duda, será un día que invitará a salir y disfrutar del entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.