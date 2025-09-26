El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la nubosidad, aunque las nubes que aparecerán serán de tipo alto, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de mayor bochorno en las horas más cálidas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, llegando a 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:25. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el inicio del fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.