El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la jornada, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:22. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y fresco.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.