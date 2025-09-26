El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 11 grados , con una ligera tendencia a descender conforme avanza la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá predominantemente poco nuboso. Entre las 8 y las 14 horas, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados a las 14 horas. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 64% y descendiendo a un 40% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

A partir de las 15 horas, se prevé que el cielo se cubra parcialmente con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 20 grados en las horas más cálidas, y comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 23 horas. La humedad aumentará, llegando a un 93% al final del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.