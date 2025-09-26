El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 63% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:25. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.