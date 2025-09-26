El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no deberían afectar significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica se verá influenciada por un viento moderado que soplará del este, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescura al caer la tarde, especialmente con la disminución de la temperatura. A pesar de la presencia de nubes altas, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia durante el día.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad constante de entre 7 y 10 km/h, aumentando en las horas de mayor calor. Este viento puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde. En general, se espera que el tiempo sea estable y sin cambios drásticos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y soleado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, así como protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo un ambiente sereno para disfrutar de la puesta de sol, que se espera para las 20:25. En resumen, un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Gondomar y sus alrededores.

