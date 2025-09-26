El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. A medida que el día avance, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando su máxima velocidad de 13 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 23 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:24, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer claro y hermoso.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.