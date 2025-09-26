El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 23 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 52% por la mañana, descenderá a niveles más cómodos a medida que el calor se intensifique, llegando a un 31% en las horas centrales del día.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura, lo que hará que el tiempo sea más soportable y agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 20:24 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y soleada. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.