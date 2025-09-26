El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% hacia el mediodía.

A medida que avance el día, el cielo se tornará poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 23°C. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

Hacia la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender a medida que se acerque la noche, alcanzando los 18°C hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 81% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día en Catoira se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo antes de que las nubes altas comiencen a dominar el cielo en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.