El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La nubosidad comenzará a aumentar en las horas de la tarde, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo de precipitaciones. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La humedad relativa oscilará entre el 39% y el 69%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas pico de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A pesar de esto, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 3 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:23. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento pueda hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.