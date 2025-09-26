El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados durante las primeras horas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% hacia las 22:00 horas. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas durante la noche, pero no se anticipan condiciones de incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a las 02:00 y alcanzando picos de hasta 22 km/h en la tarde. Este viento moderado puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de las 08:00, pero no afectarán significativamente la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con un aumento en la nubosidad hacia las 22:00, cuando se espera que el cielo esté cubierto. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a 15 grados a las 23:00.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento ligero que hará que la temperatura se sienta más fresca en algunos momentos. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad contribuirán a un ambiente cómodo durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.