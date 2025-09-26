El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 14:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 62% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles cercanos al 91% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Cambados se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de un ambiente cómodo, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.