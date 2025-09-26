El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 94% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12 del mediodía, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur y su velocidad aumente, alcanzando hasta 28 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se anticipa un descenso gradual en la temperatura, que caerá a 21 grados hacia las 6 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 20:24, momento en el cual el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la visibilidad.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados y la baja probabilidad de precipitaciones hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de una comida en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.