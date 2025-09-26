El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero incremento en la humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán perfectas para disfrutar de un paseo por la playa o una excursión por los alrededores de Bueu.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 20:00 horas. La humedad también aumentará, llegando a un 79% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca y húmeda. El ocaso se producirá a las 20:25 horas, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y un tiempo cálido hará que sea un día perfecto para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.