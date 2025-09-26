El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. La humedad relativa también variará, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:24 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 46% en la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día en Barro se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas descenderán y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.