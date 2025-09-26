El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 66% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo mayormente despejado, creará un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:25. Las temperaturas caerán a 17 grados hacia la noche, y la humedad aumentará, alcanzando un 79% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que es aconsejable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.