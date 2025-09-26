El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad comenzará a aumentar en las horas de la tarde, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A la 1 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 11 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Por la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 26 grados a las 4 de la tarde. Esta temperatura, combinada con el cielo despejado y la baja probabilidad de lluvia, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 8 de la tarde. El ocaso se producirá a las 20:23, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.