El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado y cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se sentirá más cálida, pero la brisa suave ayudará a mantener el confort.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que puede ser ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo. A medida que el día avance, el viento se suavizará, proporcionando un ambiente tranquilo para pasear por la costa o disfrutar de un café en una terraza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa pueden aprovechar esta jornada soleada para explorar los hermosos paisajes de la zona, realizar caminatas por la playa o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el ocaso programado para las 20:27, los atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un espectáculo visual que no querrán perderse. En resumen, el tiempo de hoy en Vilanova de Arousa es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, viento suave y un cielo completamente despejado.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.