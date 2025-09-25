El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y alcanzando los 14 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 12 grados a las 06:00.

Durante la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 13 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 09:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00. La máxima del día se espera alrededor de las 15:00, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 40% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo velocidades moderadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 20:27, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado y cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.