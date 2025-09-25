El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Vilaboa. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la noche. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 24 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, se espera que la temperatura se mantenga en 12 grados hasta las 03:00, y luego descenderá a 11 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 15:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 17:00. Hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas de 22 grados a las 18:00 y 21 grados a las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, llegando a un 39% a las 13:00 y manteniéndose en niveles similares hasta las 15:00. Hacia la tarde, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 54% a las 23:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h entre las 14:00 y las 15:00. A medida que avance la noche, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades de 3 a 6 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos que ofrece la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23 grados .

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 9 y los 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 9 grados a las 8:00, mientras que el pico de calor se dará en la tarde, con una máxima de 25 grados a las 14:00.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia las 6 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.