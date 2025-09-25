El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (79%), irá disminuyendo gradualmente, llegando a niveles más cómodos en torno al 31% hacia la tarde. Esto sugiere que el día será cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que puede hacer que se sienta un poco más cálido de lo que indican los termómetros.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 14 y 16 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo en la tarde, con ráfagas de hasta 9 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

El orto se producirá a las 08:23, brindando a los habitantes de Vila de Cruces una hermosa vista del amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:24, ofreciendo un cierre de jornada igualmente espectacular. En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:24. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con un predominio de cielos despejados que se extenderán hasta el ocaso, previsto para las 20:25.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 13 grados a las 10:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 24 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.