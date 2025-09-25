El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy en Vigo, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados a las 2 de la madrugada y estabilizándose en torno a los 15 grados a primera hora.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo hasta un 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando ligeramente a 8 km/h en la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo una velocidad moderada que no debería causar inconvenientes. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 22 km/h, lo que podría ser perceptible, pero no se espera que afecte significativamente las actividades diarias.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:25 y el ocaso a las 20:26, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Cangas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23 grados .

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.