El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 08:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará los 10 grados a las 09:00 y continuará subiendo hasta llegar a los 24 grados en las horas más cálidas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% a la medianoche y bajará hasta un 30% en las horas centrales del día, lo que generará un ambiente más seco y agradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 11 y 10 km/h, lo que aportará una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y luego del oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, sin que se perciban cambios bruscos en la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Valga podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso a las 20:26, lo que brindará una jornada con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de esta jornada una experiencia placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente despejado, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 14 grados, que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.