El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y una temperatura máxima que podría llegar a los 26 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 30% en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Tui pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, y los rayos UV podrían ser intensos, por lo que se recomienda el uso de protector solar para aquellos que planeen estar expuestos durante largos períodos.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La brisa del norte se mantendrá, proporcionando un alivio refrescante a medida que el sol se oculta en el horizonte, alrededor de las 20:26 horas. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 8 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando los 13 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 12 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:24. A medida que avance la jornada, se mantendrá el predominio de cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con una notable ausencia de precipitaciones a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 y 3 de la mañana, antes de comenzar a recuperarse.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.