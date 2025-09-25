El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, la temperatura irá variando entre los 11 y 15 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca. A medida que el día avance, se prevé que la velocidad del viento se mantenga constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto hará que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En cuanto a la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un máximo de 25 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:26 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que el día sea perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.