El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia las 6 de la mañana.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 69%, lo que podría generar una sensación de calor moderado durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave proveniente del este, con velocidades que rondarán entre los 6 y 10 km/h, ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto convierte a hoy en un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios naturales que ofrece Soutomaior.

El viento, que soplará principalmente desde el este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá su intensidad, pero se mantendrá en niveles agradables.

El orto se producirá a las 08:24, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 20:26, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.