El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 24 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día, cuando el calor será más agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 31% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a direcciones del norte y noroeste, manteniendo velocidades moderadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para aprovechar el tiempo favorable y realizar actividades al aire libre, disfrutando de la belleza del entorno natural en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.