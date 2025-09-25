El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 16 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Comenzará en un 62% a medianoche, aumentando hasta un 76% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación de calor sea más llevadera.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 17 km/h, pero se irán suavizando a lo largo del día. Esto contribuirá a que la jornada sea más placentera, sin la incomodidad que a veces puede generar el viento fuerte.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de actividades en la playa o paseos por la costa.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y la ausencia de lluvias, es un día perfecto para salir y aprovechar lo que la hermosa localidad gallega tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.