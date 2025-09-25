El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la tendencia general es hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 14:00 horas y un máximo de 26 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 64% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 25% a las 16:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 39% a las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría aumentar conforme se acerque la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la zona.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.