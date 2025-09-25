El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con una notable ausencia de precipitaciones a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 y 3 de la mañana, antes de comenzar a recuperarse.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 10 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. A las 12 del mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, y continuará ascendiendo hasta llegar a un máximo de 26 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos, alrededor del 28% por la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que puede resultar en una sensación de calor más intensa durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h hacia las 3 de la tarde, cuando la dirección cambiará hacia el sur. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 7 de la tarde y bajando a 15 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 20:26. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que hará más agradable la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.