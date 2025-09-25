El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% y aumentando gradualmente hasta un 74% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 22 grados . La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 kilómetros por hora. Las ráfagas más fuertes se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Ribadumia pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. El ocaso se producirá a las 20:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.