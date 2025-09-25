El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 9 y los 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 9 grados a las 8:00, mientras que el pico de calor se dará en la tarde, con una máxima de 25 grados a las 14:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 29% en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 53% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento suave y constante ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Redondela pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

El orto se producirá a las 08:24, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:26, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo en Redondela hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.