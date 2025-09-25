El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 24 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados hacia las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, proporcionando un tiempo ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia las 14:00 horas. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 12:00 horas, se espera un aumento en la velocidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h desde el suroeste en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los hermosos parques de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.