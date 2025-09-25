El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente despejado, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 14 grados, que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% y alcanzando un 89% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 50% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 9 km/h. Esto proporcionará una brisa agradable que complementará las temperaturas cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:26, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.