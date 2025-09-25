El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:24. A medida que avance la jornada, se mantendrá un predominio de cielos despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 26 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00, cuando el viento del noroeste alcanzará su máxima velocidad de 24 km/h. Esto podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para paseos y actividades al exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. La ausencia de lluvias y el cielo despejado brindarán condiciones perfectas para disfrutar de la naturaleza y de los espacios al aire libre en Ponteareas. En resumen, se anticipa un día espléndido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.